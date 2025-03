Alors qu’elle a eu un compor­te­ment indigne d’une cham­pionne avec son geste d’hu­meur à Indian Wells, la joueuse polo­naise a attendu que les décla­ra­tions véhé­mentes à son sujet se calment pour donner sa version des faits et surtout expli­quer pour­quoi cela est arrivé.

Même si c’est très bien écrit, cela n’est pas tota­le­ment rassu­rant d’au­tant qu’elle a longue­ment parler du même sujet depuis le début de sa carrièe, cette press­sion énormé qu’elle a sur les épaules à chaque fois qu’elle rentre sur le court.

« Quand je suis vrai­ment concen­trée et que je ne montre pas beau­coup d’émo­tions sur le court, on me traite de robot, on qualifie mon atti­tude d’in­hu­maine.

Maintenant que je suis plus expres­sive, que je montre mes senti­ments ou que je lutte inté­rieu­re­ment, on me qualifie soudain d’im­ma­ture ou d’hys­té­rique . Ce n’est pas une norme saine, surtout quand on sait qu’il y a six mois à peine, j’avais l’im­pres­sion que ma carrière ne tenait qu’à un fil, je passais trois semaines à pleurer chaque jour et je ne voulais plus fouler le court. Aujourd’hui, après tout ce que j’ai traversé, je suis encore en train de digérer et d’as­si­miler ces expériences »