« Je ne l’aime pas beau­coup, mais ce n’est pas grave. Je lui pardon­ne­rais si elle me donne une Rolex », ironi­sait Ons Jabeur en parlant d’Iga Swiatek lors de la remise des trophées à l’US Open. Les deux femmes nour­rissent une belle riva­lité et devraient se retrouver régu­liè­re­ment dans les derniers tours des grands tour­nois lors des prochaines années. La numéro 1 mondiale, qui mène pour le moment 3–2 aux confron­ta­tions contre la Tunisienne, a parlé de sa rela­tion avec cette dernière.

« Ons est une personne formi­dable, je suis très intro­vertie, c’est donc grâce à elle que nous avons une bonne rela­tion. Elle est très ouverte d’es­prit, toujours souriante et a des blagues à raconter, c’était génial d’ap­prendre à la connaître. Elle est aussi une grande joueuse, déter­minée, ambi­tieuse, c’est bien que nous ayons ce respect mutuel. Pour le tennis féminin, je pense que c’est impor­tant, il n’y a pas de tension entre nous sur le circuit, toutes les filles sont très amicales et se soutiennent mutuel­le­ment. Même si nous nous battons toujours et que nous voulons gagner sur le terrain, il y a une bonne ambiance après », a révélé la Polonaise au maga­zine Vogue.