Au cours d’une conver­sa­tion très inté­res­sante et filmée par les caméras d’Eurosport entre le numéro une mondiale, Iga Swiatek, et la cham­pionne de ski améri­caine Mikaela Shiffrin, la Polonaise a expliqué comment sa noto­riété acquise grâce au tennis avait en quelque sorte fait évoluer son carac­tère très introverti.

« Le tennis m’a en quelque sorte forcé à m’ha­bi­tuer à la célé­brité et à changer un peu ma person­na­lité. Tout cela à cause de cette poussée supplé­men­taire que le tennis m’a donnée. Je savais que si je voulais être une athlète de haut niveau, je devais apprendre à travailler avec les médias, à parler et avoir des idées en tête sur les sujets que je voulais aborder. Quand j’ai commencé à parler devant une caméra et tout le reste, j’ai réalisé que si j’étais capable de le faire, je pouvais tout à fait le faire avec d’autres personnes. D’un côté, c’était utile, mais d’un autre côté, si vous devenez célèbre, il est plus diffi­cile de faire confiance aux gens. »