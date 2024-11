Une tempête dans un verre d’eau ? C’est en tout cas l’avis de la WTA qui n’a pas tardé à publier un commu­niqué offi­ciel suite à la suspen­sion d’Iga Swiatek pour une durée d’un mois après un contrôle anti­do­page positif à la trimé­ta­zi­dine (TMZ) en août dernier.

Pour l’as­so­cia­tion des joueuses de tennis, la Polonaise est au‐dessus de tout soupçon.

Statement from the WTA :



The WTA acknow­ledges the deci­sion by the International Tennis Integrity Association (ITIA) – which admi­nis­ters the Tennis Anti‐Doping Program (TADP) – in issuing a one‐month suspen­sion to Iga Swiatek, follo­wing the iden­ti­fi­ca­tion of a contaminated… — wta (@WTA) November 28, 2024

« La WTA prend acte de la déci­sion de l’International Tennis Integrity Association (ITIA) – qui admi­nistre le Programme anti­do­page du tennis (TADP) – d’avoir prononcé une suspen­sion d’un mois à l’en­contre d’Iga Swiatek, suite à l’iden­ti­fi­ca­tion d’un médi­ca­ment régle­menté conta­miné (la méla­to­nine) comme étant la source de son test positif à la substance inter­dite Trimétazidine. La WTA soutient plei­ne­ment Iga pendant cette période diffi­cile. Iga a toujours fait preuve d’un enga­ge­ment fort en faveur du fair‐play et du respect des prin­cipes du sport propre, et cet inci­dent malheu­reux met en évidence les défis auxquels les athlètes sont confrontés lors­qu’ils doivent gérer l’uti­li­sa­tion de médi­ca­ments et de supplé­ments. La WTA reste résolue à soutenir un sport propre et des processus rigou­reux qui protègent l’intégrité des compé­ti­tions. Nous insis­tons égale­ment sur le fait que les athlètes doivent prendre toutes les précau­tions néces­saires pour véri­fier la sécu­rité et la confor­mité de tous les produits qu’ils utilisent, car même une expo­si­tion invo­lon­taire à des substances inter­dites peut avoir des consé­quences impor­tantes. Nous conti­nue­rons à travailler en étroite colla­bo­ra­tion avec nos athlètes pour leur fournir une éduca­tion et des ressources qui leur permettent de prendre des déci­sions éclai­rées et de main­tenir les normes d’intégrité les plus élevées dans notre sport. »