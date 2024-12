Dans des propos accordés à la TVN24 et relayés par Tennis365, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek a raconté sa réac­tion lors­qu’elle a appris qu’elle avait été testée posi­tive à un test antidopage.

« Ma réac­tion a été très violente. C’était un mélange d’in­com­pré­hen­sion et de panique. J’ai beau­coup pleuré. Nous rece­vons une noti­fi­ca­tion par cour­riel et par SMS lors­qu’il y a un problème ou lorsque nous devons compléter quelque chose dans les docu­ments. J’ai ouvert le cour­riel et j’ai pensé qu’il s’agis­sait d’une noti­fi­ca­tion que les joueurs reçoivent auto­ma­ti­que­ment lors­qu’ils doivent faire quelque chose. Mais cette fois‐ci, il s’est avéré que le cour­riel était beau­coup plus sérieux. Je n’ai pas pu le lire jusqu’au bout, car j’étais déjà en larmes. Mes mana­gers m’ont dit que je réagis­sais comme si quel­qu’un était mort ou que quelque chose de grave était arrivé à ma santé. Je suis heureuse de ne pas avoir été seule, car j’ai pu leur tendre le télé­phone et leur montrer ce qui s’était passé. »

Pour rappel, la numéro 2 mondiale a fina­le­ment écopé d’une suspen­sion d’un mois, déjà purgée.