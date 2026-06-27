Alors qu’elle est entrain de vivre une période difficile, Iga Swiatek qui a toujours été très proche de sa préparatrice mentale Daria Abramovicz a hausser le ton pour la défendre car elle a été pris en grippe par certains fans de la joueuse polonaise.
« Sur les réseaux sociaux, les gens aiment donner leur avis, mais ils ne savent pas comment nous travaillons, de quel type de soutien j’ai besoin, ni à quel point les personnes qui se trouvent dans ma situation ont besoin de personnes de confiance. Daria travaille avec moi depuis 2019. Je suis aujourd’hui une personne totalement différente de celle que j’étais à l’époque. J’étais extrêmement peu sûre de moi. Je n’avais pas vraiment les capacités émotionnelles, ni même cognitives, pour jouer au tennis au niveau requis pour atteindre ce genre de résultats, alors elle m’a aidée à m’épanouir en tant que joueuse. Et lorsque j’ai remporté mes premiers succès, elle m’a également aidée à gérer cette situation, car on a tendance à penser que [lorsqu’on] gagne, c’est un rêve qui se réalise et c’est incroyable, mais en réalité, tant de choses changent »
Cette mise au point est plus que claire, c’est aussi un message pour Daria dont le job n’est pas remis en cause.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 09:27