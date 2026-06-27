Alors qu’elle est entrain de vivre une période diffi­cile, Iga Swiatek qui a toujours été très proche de sa prépa­ra­trice mentale Daria Abramovicz a hausser le ton pour la défendre car elle a été pris en grippe par certains fans de la joueuse polonaise.

« Sur les réseaux sociaux, les gens aiment donner leur avis, mais ils ne savent pas comment nous travaillons, de quel type de soutien j’ai besoin, ni à quel point les personnes qui se trouvent dans ma situa­tion ont besoin de personnes de confiance. Daria travaille avec moi depuis 2019. Je suis aujourd’hui une personne tota­le­ment diffé­rente de celle que j’étais à l’époque. J’étais extrê­me­ment peu sûre de moi. Je n’avais pas vrai­ment les capa­cités émotion­nelles, ni même cogni­tives, pour jouer au tennis au niveau requis pour atteindre ce genre de résul­tats, alors elle m’a aidée à m’épanouir en tant que joueuse. Et lorsque j’ai remporté mes premiers succès, elle m’a égale­ment aidée à gérer cette situa­tion, car on a tendance à penser que [lorsqu’on] gagne, c’est un rêve qui se réalise et c’est incroyable, mais en réalité, tant de choses changent »

Cette mise au point est plus que claire, c’est aussi un message pour Daria dont le job n’est pas remis en cause.