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Swiatek vient au secours de sa fameuse coach mental : « J’étais extrê­me­ment peu sûre de moi. Je n’avais pas vrai­ment les capa­cités émotion­nelles, ni même cogni­tives, pour jouer au tennis au niveau requis pour atteindre ce genre de résul­tats, alors elle m’a aidée à m’épanouir en tant que joueuse »

Par
Laurent Trupiano
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Alors qu’elle est entrain de vivre une période diffi­cile, Iga Swiatek qui a toujours été très proche de sa prépa­ra­trice mentale Daria Abramovicz a hausser le ton pour la défendre car elle a été pris en grippe par certains fans de la joueuse polonaise.

« Sur les réseaux sociaux, les gens aiment donner leur avis, mais ils ne savent pas comment nous travaillons, de quel type de soutien j’ai besoin, ni à quel point les personnes qui se trouvent dans ma situa­tion ont besoin de personnes de confiance. Daria travaille avec moi depuis 2019. Je suis aujourd’hui une personne tota­le­ment diffé­rente de celle que j’étais à l’époque. J’étais extrê­me­ment peu sûre de moi. Je n’avais pas vrai­ment les capa­cités émotion­nelles, ni même cogni­tives, pour jouer au tennis au niveau requis pour atteindre ce genre de résul­tats, alors elle m’a aidée à m’épanouir en tant que joueuse. Et lorsque j’ai remporté mes premiers succès, elle m’a égale­ment aidée à gérer cette situa­tion, car on a tendance à penser que [lorsqu’on] gagne, c’est un rêve qui se réalise et c’est incroyable, mais en réalité, tant de choses changent »

Cette mise au point est plus que claire, c’est aussi un message pour Daria dont le job n’est pas remis en cause.

Publié le samedi 27 juin 2026 à 09:27

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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