Alors qu’elle avait atteint le dernier carré du WTA 500 de Singapour, en battant notam­ment Alexandra Eala (18e mondiale), la Russe Tatiana Prozorova a été contrainte de déclarer forfait avant sa demi‐finale.

La raison ? La WTA l’a obligée à se retirer en raison du proto­cole de commo­tion céré­brale, après qu’elle ait reçu une balle dans la tête en double.

Tu fais le meilleur tournoi de ta vie, tu es 180 eme mondiale, tu te quali­fies pour la première demi finale de WTA 500 de ta carrière mais tu reçois une balle dans la tête sur un smash dans un double anodin qui te fait avoir une commo­tion céré­brale.

Horrible journée pour… — Valentin (@ValTieBreak) September 25, 2026

La joueuse de 22 ans, qui affirme se sentir « parfai­te­ment bien », a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux.

« Malheureusement, le kiné suivait un proto­cole spéci­fique de la WTA et faisait pres­sion sur les orga­ni­sa­teurs concer­nant mon état. Mon équipe et moi avons eu une longue discus­sion avec les orga­ni­sa­teurs ; pendant tout le processus, le kiné a mis la pres­sion sur toutes les personnes présentes et a même affirmé que je n’étais pas capable d’as­sumer la respon­sa­bi­lité de ma propre vie. La déci­sion des orga­ni­sa­teurs m’a vrai­ment boule­versée. La semaine de mes rêves s’est terminée aujourd’hui. WTA, il me semble que vous devez recon­si­dérer vos propres règles. Un système qui rend les joueuses tota­le­ment impuissantes. »

Et ce n’est pas tout puisque Tatiana Prozorova a égale­ment été écarté du WTA 1000 de Pékin qui commence la semaine prochaine.

