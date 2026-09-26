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Tatiana Prozorova, 180e mondiale, furieuse après avoir reçu une balle dans la tête : « La déci­sion des orga­ni­sa­teurs m’a vrai­ment bouleversée »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’elle avait atteint le dernier carré du WTA 500 de Singapour, en battant notam­ment Alexandra Eala (18e mondiale), la Russe Tatiana Prozorova a été contrainte de déclarer forfait avant sa demi‐finale. 

La raison ? La WTA l’a obligée à se retirer en raison du proto­cole de commo­tion céré­brale, après qu’elle ait reçu une balle dans la tête en double. 

La joueuse de 22 ans, qui affirme se sentir « parfai­te­ment bien », a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. 

« Malheureusement, le kiné suivait un proto­cole spéci­fique de la WTA et faisait pres­sion sur les orga­ni­sa­teurs concer­nant mon état. Mon équipe et moi avons eu une longue discus­sion avec les orga­ni­sa­teurs ; pendant tout le processus, le kiné a mis la pres­sion sur toutes les personnes présentes et a même affirmé que je n’étais pas capable d’as­sumer la respon­sa­bi­lité de ma propre vie. La déci­sion des orga­ni­sa­teurs m’a vrai­ment boule­versée. La semaine de mes rêves s’est terminée aujourd’hui. WTA, il me semble que vous devez recon­si­dérer vos propres règles. Un système qui rend les joueuses tota­le­ment impuissantes. »

Et ce n’est pas tout puisque Tatiana Prozorova a égale­ment été écarté du WTA 1000 de Pékin qui commence la semaine prochaine. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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