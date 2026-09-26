Alors qu’elle avait atteint le dernier carré du WTA 500 de Singapour, en battant notamment Alexandra Eala (18e mondiale), la Russe Tatiana Prozorova a été contrainte de déclarer forfait avant sa demi‐finale.
La raison ? La WTA l’a obligée à se retirer en raison du protocole de commotion cérébrale, après qu’elle ait reçu une balle dans la tête en double.
Tu fais le meilleur tournoi de ta vie, tu es 180 eme mondiale, tu te qualifies pour la première demi finale de WTA 500 de ta carrière mais tu reçois une balle dans la tête sur un smash dans un double anodin qui te fait avoir une commotion cérébrale.— Valentin (@ValTieBreak) September 25, 2026
Horrible journée pour…
La joueuse de 22 ans, qui affirme se sentir « parfaitement bien », a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux.
« Malheureusement, le kiné suivait un protocole spécifique de la WTA et faisait pression sur les organisateurs concernant mon état. Mon équipe et moi avons eu une longue discussion avec les organisateurs ; pendant tout le processus, le kiné a mis la pression sur toutes les personnes présentes et a même affirmé que je n’étais pas capable d’assumer la responsabilité de ma propre vie. La décision des organisateurs m’a vraiment bouleversée. La semaine de mes rêves s’est terminée aujourd’hui. WTA, il me semble que vous devez reconsidérer vos propres règles. Un système qui rend les joueuses totalement impuissantes. »
Et ce n’est pas tout puisque Tatiana Prozorova a également été écarté du WTA 1000 de Pékin qui commence la semaine prochaine.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 11:28