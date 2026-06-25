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Terrible nouvelle pour Chris Evert : « J’ai appris que mon cancer de l’ovaire était revenu »

Par
Thomas S
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Il y a des nouvelles qu’on préfé­rait ne pas communiquer. 

Alors qu’elle semblait « débar­rassée » de son cancer des ovaires, Chris Evert, ancienne numéro 1 mondiale et 18 fois lauréate en Grand Chelem, a annoncé ce jeudi une rechute dans un message publié sur ses réseaux sociaux. 

« J« ai toujours eu à cœur de faire preuve d’ouverture et d’honnêteté concer­nant mon parcours de santé. Ce week‐end, après avoir passé un scanner et une TEP, j’ai appris que mon cancer de l’ovaire était revenu. J’ai déjà subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale, première étape de mon trai­te­ment et de mon réta­blis­se­ment, et je commen­cerai une chimio­thé­rapie dans les semaines à venir. De ce fait, je ne parti­ci­perai pas à Wimbledon cette année, et je mettrai mes enga­ge­ments profes­sion­nels entre paren­thèses au cours des prochains mois afin de me concen­trer sur ma santé. Le cancer de l’ovaire est impla­cable, mais je resterai opti­miste et déter­minée à pour­suivre ce combat. Je suis profon­dé­ment recon­nais­sante envers mon équipe médi­cale, ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m’ont témoigné leur gentillesse et m’ont encou­ragée. J’ai hâte de vous revoir tous très bientôt. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 17:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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