Il y a des nouvelles qu’on préférait ne pas communiquer.
Alors qu’elle semblait « débarrassée » de son cancer des ovaires, Chris Evert, ancienne numéro 1 mondiale et 18 fois lauréate en Grand Chelem, a annoncé ce jeudi une rechute dans un message publié sur ses réseaux sociaux.
« J« ai toujours eu à cœur de faire preuve d’ouverture et d’honnêteté concernant mon parcours de santé. Ce week‐end, après avoir passé un scanner et une TEP, j’ai appris que mon cancer de l’ovaire était revenu. J’ai déjà subi une intervention chirurgicale, première étape de mon traitement et de mon rétablissement, et je commencerai une chimiothérapie dans les semaines à venir. De ce fait, je ne participerai pas à Wimbledon cette année, et je mettrai mes engagements professionnels entre parenthèses au cours des prochains mois afin de me concentrer sur ma santé. Le cancer de l’ovaire est implacable, mais je resterai optimiste et déterminée à poursuivre ce combat. Je suis profondément reconnaissante envers mon équipe médicale, ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m’ont témoigné leur gentillesse et m’ont encouragée. J’ai hâte de vous revoir tous très bientôt. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 17:21