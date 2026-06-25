Il y a des nouvelles qu’on préfé­rait ne pas communiquer.

Alors qu’elle semblait « débar­rassée » de son cancer des ovaires, Chris Evert, ancienne numéro 1 mondiale et 18 fois lauréate en Grand Chelem, a annoncé ce jeudi une rechute dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

« J« ai toujours eu à cœur de faire preuve d’ouverture et d’honnêteté concer­nant mon parcours de santé. Ce week‐end, après avoir passé un scanner et une TEP, j’ai appris que mon cancer de l’ovaire était revenu. J’ai déjà subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale, première étape de mon trai­te­ment et de mon réta­blis­se­ment, et je commen­cerai une chimio­thé­rapie dans les semaines à venir. De ce fait, je ne parti­ci­perai pas à Wimbledon cette année, et je mettrai mes enga­ge­ments profes­sion­nels entre paren­thèses au cours des prochains mois afin de me concen­trer sur ma santé. Le cancer de l’ovaire est impla­cable, mais je resterai opti­miste et déter­minée à pour­suivre ce combat. Je suis profon­dé­ment recon­nais­sante envers mon équipe médi­cale, ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m’ont témoigné leur gentillesse et m’ont encou­ragée. J’ai hâte de vous revoir tous très bientôt. »