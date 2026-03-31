Il y a des annonces qui plombent le moral.

Actuelle 59e joueuse mondiale et numéro 2 fran­çaise, derrière Loïs Boisson (39e), Varvara Gracheva a déclaré, dans un commu­niqué publié sur son compte Instagram, qu’elle souf­frait d’une rupture du liga­ment croisé anté­rieur du genou.

Une très mauvaise nouvelle pour la joueuse d’ori­gine russe et pour le tennis fran­çais alors que les joueuses trico­lores présentes au sein du Top 100 peuvent se compter sur les doigts d’une seule main (elles sont quatre avec Elsa Jacquemot, 63e, et Diane Parry, 91e).

« Je suis déçue de partager que la semaine dernière, lors d’un entraî­ne­ment, je me suis rompu le liga­ment croisé anté­rieur (LCA). La guérison sera longue, mais je suis déter­minée à revenir plus forte que jamais lorsque mon corps sera prêt. J’ai hâte de retrouver le terrain dès que possible, mais en atten­dant, restez connectés pour décou­vrir les autres acti­vités pendant ma conva­les­cence », a écrit Gracheva, qui peut d’ores et déjà faire une croix sur la suite de la saison 2026.