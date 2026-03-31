Il y a des annonces qui plombent le moral.
Actuelle 59e joueuse mondiale et numéro 2 française, derrière Loïs Boisson (39e), Varvara Gracheva a déclaré, dans un communiqué publié sur son compte Instagram, qu’elle souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou.
Une très mauvaise nouvelle pour la joueuse d’origine russe et pour le tennis français alors que les joueuses tricolores présentes au sein du Top 100 peuvent se compter sur les doigts d’une seule main (elles sont quatre avec Elsa Jacquemot, 63e, et Diane Parry, 91e).
« Je suis déçue de partager que la semaine dernière, lors d’un entraînement, je me suis rompu le ligament croisé antérieur (LCA). La guérison sera longue, mais je suis déterminée à revenir plus forte que jamais lorsque mon corps sera prêt. J’ai hâte de retrouver le terrain dès que possible, mais en attendant, restez connectés pour découvrir les autres activités pendant ma convalescence », a écrit Gracheva, qui peut d’ores et déjà faire une croix sur la suite de la saison 2026.
Publié le mardi 31 mars 2026 à 18:06