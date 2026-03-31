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Terrible nouvelle pour la numéro 2 fran­çaise : « Je suis déçue de partager que je me suis rompu le liga­ment croisé antérieur »

Par
Thomas S
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Il y a des annonces qui plombent le moral. 

Actuelle 59e joueuse mondiale et numéro 2 fran­çaise, derrière Loïs Boisson (39e), Varvara Gracheva a déclaré, dans un commu­niqué publié sur son compte Instagram, qu’elle souf­frait d’une rupture du liga­ment croisé anté­rieur du genou.

Une très mauvaise nouvelle pour la joueuse d’ori­gine russe et pour le tennis fran­çais alors que les joueuses trico­lores présentes au sein du Top 100 peuvent se compter sur les doigts d’une seule main (elles sont quatre avec Elsa Jacquemot, 63e, et Diane Parry, 91e). 

« Je suis déçue de partager que la semaine dernière, lors d’un entraî­ne­ment, je me suis rompu le liga­ment croisé anté­rieur (LCA). La guérison sera longue, mais je suis déter­minée à revenir plus forte que jamais lorsque mon corps sera prêt. J’ai hâte de retrouver le terrain dès que possible, mais en atten­dant, restez connectés pour décou­vrir les autres acti­vités pendant ma conva­les­cence », a écrit Gracheva, qui peut d’ores et déjà faire une croix sur la suite de la saison 2026. 

Publié le mardi 31 mars 2026 à 18:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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