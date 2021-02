Visionnaire, Naomi Osaka ? C’est en tous cas ce que l’on pour­rait croire après la révé­la­tion de son grand‐père Tetsuo au média japo­nais The Mainichi, dans lequel il affirme que la numé­ro deux mon­diale avait décla­ré à sa mère lors d’un entre­tien télé­pho­nique le 1er jan­vier qu’elle « allait gagner l’Open d’Australie ». Une confiance qui s’est avé­rée payante, avec son titre acquis avec la manière ce same­di face à Jennifer Brady. Sans comp­ter que ce genre d’an­nonce est loin d’être mon­naie cou­rante chez sa petite‐fille.

« Quand vous la sui­vez depuis plus de 10 ans, vous savez quand elle n’est pas en forme et quand elle parle avec confiance. C’est comme l’al­pi­nisme. Elle est comme une alpi­niste qui s’at­taque à des mon­tagnes plus éle­vées, et je pense qu’elle pour­ra conti­nuer ain­si pen­dant envi­ron 10 ans. »