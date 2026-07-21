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Tiens, revoilà Barbora Krejcikova : « Je n’avais pas ressenti quelque chose de tel depuis très longtemps »

Par
Thomas S
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Après des mois à tenter de retrouver son meilleur niveau suite à longue période de bles­sures, Barbora Krejcikova a décroché son premier titre depuis plus deux ans, ce dimanche, sur le WTA 250 d’Athènes en battant de surcroît, la locale, Maria Sakkari, en finale.

C’est le neuvième titre de la carrière de la joueuse tchèque et son premier depuis son sacre lors de l’édi­tion 2024 de Wimbledon. Un énorme soula­ge­ment pour celle qui a fait son retour dans le Top 30 mondial ce lundi. 

« Je pense que jouer devant son public est quelque chose de très, très spécial, et je suis très contente et heureuse que tu aies pu vivre cela », a d’abord déclaré Krejcikova à l’at­ten­tion de son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix avant de faire part de sa grande fierté. « C’est génial, très spécial et incroyable. C’est une expé­rience unique car je n’avais pas ressenti quelque chose de tel depuis très long­temps. Je suis très heureuse et je vais profiter de chaque instant maintenant. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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