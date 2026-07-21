Après des mois à tenter de retrouver son meilleur niveau suite à longue période de bles­sures, Barbora Krejcikova a décroché son premier titre depuis plus deux ans, ce dimanche, sur le WTA 250 d’Athènes en battant de surcroît, la locale, Maria Sakkari, en finale.

C’est le neuvième titre de la carrière de la joueuse tchèque et son premier depuis son sacre lors de l’édi­tion 2024 de Wimbledon. Un énorme soula­ge­ment pour celle qui a fait son retour dans le Top 30 mondial ce lundi.

« Je pense que jouer devant son public est quelque chose de très, très spécial, et je suis très contente et heureuse que tu aies pu vivre cela », a d’abord déclaré Krejcikova à l’at­ten­tion de son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix avant de faire part de sa grande fierté. « C’est génial, très spécial et incroyable. C’est une expé­rience unique car je n’avais pas ressenti quelque chose de tel depuis très long­temps. Je suis très heureuse et je vais profiter de chaque instant maintenant. »