Après des mois à tenter de retrouver son meilleur niveau suite à longue période de blessures, Barbora Krejcikova a décroché son premier titre depuis plus deux ans, ce dimanche, sur le WTA 250 d’Athènes en battant de surcroît, la locale, Maria Sakkari, en finale.
C’est le neuvième titre de la carrière de la joueuse tchèque et son premier depuis son sacre lors de l’édition 2024 de Wimbledon. Un énorme soulagement pour celle qui a fait son retour dans le Top 30 mondial ce lundi.
« Je pense que jouer devant son public est quelque chose de très, très spécial, et je suis très contente et heureuse que tu aies pu vivre cela », a d’abord déclaré Krejcikova à l’attention de son adversaire lors de la cérémonie de remise des prix avant de faire part de sa grande fierté. « C’est génial, très spécial et incroyable. C’est une expérience unique car je n’avais pas ressenti quelque chose de tel depuis très longtemps. Je suis très heureuse et je vais profiter de chaque instant maintenant. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 17:07