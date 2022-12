Emma Raducanu parviendra‐t‐elle un jour à retrouver son niveau de jeu et son relâ­che­ment qui lui ont permis de remporter à la surprise géné­rale l’US Open 2021 et devenir par la suite une icône mondiale ?

Si la réponse est loin d’être évidente à l’issue d’une saison 2022 où elle a eu bien dû mal à confirmer les attentes placées avec une déce­vante 75e place mondiale, elle a en revanche peut‐être pris la meilleure déci­sion de sa carrière en enga­geant il y a quelques semaines « le pape du fitness » en la personne de Jez Green, qui travaille égale­ment avec Dominic Thiem.

C’est en tout cas l’avis de Tim Henman qui s’est récem­ment exprimé pour le Times à propos de cette colla­bo­ra­tion promet­teuse. « Pour Emma, travailler avec Jez Green, faire le travail sur piste, le travail de gym, en utili­sant son expé­rience et ses connais­sances alliées à son éthique de travail, elle sera certai­ne­ment plus en forme, plus forte, plus rapide. »