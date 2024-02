L’ex‐champion s’est exprimé au sujet du tennis féminin chez nos confrères de Tennis365.

« Sabalenka n’est peut‐être pas la numéro 1 mondiale, mais c’est la joueuse à battre. Iga Swiatek a obtenu d’ex­cel­lents résul­tats et elle mérite d’être numéro un mondial, mais avec la dyna­mique et la confiance que Sabalenka possède, il faudra une perfor­mance excep­tion­nelle pour la battre. Il y a quelques années, la WTA était telle­ment impré­vi­sible que l’on pouvait citer 15 ou 20 joueuses suscep­tibles de remporter un Grand Chelem. Aujourd’hui, je pense que les quatre meilleures se sont en quelque sorte démar­quées, elles ont toutes gagné des tour­nois majeurs et jouent dans les plus grandes et les meilleures compétition »