Un mois après avoir annoncé sa séparation avec son entraîneur, Francisco Roig, l’ancien de Rafael Nadal, avec qui elle est restée à peine six mois, Emma Raducanu, décidément difficile à suivre, a décidé de rappeler Mark Petchey, l’avant dernier sur la longue liste des coachs congédiés depuis sa fameuse victoire à l’US Open 2021.
Un choix commenté par l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consultant Sky Sports, dans des propos relayés par Tennis365 :
« Peut‐être vaut‐il mieux pour elle de ne pas avoir d’entraîneur et de profiter de cette liberté. Elle dit vouloir s’approprier son identité, alors qu’elle assume. J’ai connu plusieurs périodes dans ma carrière où je n’avais pas d’entraîneur et j’ai vraiment apprécié ces moments. Il se peut que dans six ou neuf mois, elle ait besoin d’un peu d’aide et qu’elle rencontre des difficultés, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise idée de ne pas avoir d’entraîneur pendant un certain temps. D’après ce que nous avons vu au cours des trois ou quatre dernières années, les entraîneurs ne restent pas longtemps. C’est son choix. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 13:58