Un mois après avoir annoncé sa sépa­ra­tion avec son entraî­neur, Francisco Roig, l’an­cien de Rafael Nadal, avec qui elle est restée à peine six mois, Emma Raducanu, déci­dé­ment diffi­cile à suivre, a décidé de rappeler Mark Petchey, l’avant dernier sur la longue liste des coachs congé­diés depuis sa fameuse victoire à l’US Open 2021.

Un choix commenté par l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman, consul­tant Sky Sports, dans des propos relayés par Tennis365 :

« Peut‐être vaut‐il mieux pour elle de ne pas avoir d’en­traî­neur et de profiter de cette liberté. Elle dit vouloir s’ap­pro­prier son iden­tité, alors qu’elle assume. J’ai connu plusieurs périodes dans ma carrière où je n’avais pas d’en­traî­neur et j’ai vrai­ment apprécié ces moments. Il se peut que dans six ou neuf mois, elle ait besoin d’un peu d’aide et qu’elle rencontre des diffi­cultés, mais ce n’est pas néces­sai­re­ment une mauvaise idée de ne pas avoir d’en­traî­neur pendant un certain temps. D’après ce que nous avons vu au cours des trois ou quatre dernières années, les entraî­neurs ne restent pas long­temps. C’est son choix. »