L’ancien joueur britannique s’est exprimé chez nos amis de Tennis365 au sujet de la possibilité de faire joueur les certains matchs des femmes en Grand Chelem en cinq manches. Et selon lui, ce n’est pas vraiment la priorité du moment.
« D’un point de vue historique et traditionnel, je ne pense pas que nous ayons besoin de faire cela. Les tournois du Grand Chelem fonctionnent très bien. Il y a beaucoup d’autres changements que j’apporterais à ce sport avant de toucher aux tournois du Grand Chelem. Il faut revoir le calendrier. Il faut le rendre plus pertinent. Je l’ai déjà dit à maintes reprises. Je comprends pourquoi les Masters 1000 se déroulent désormais sur 12 jours, mais je ne pense pas que ce soit idéal pour un calendrier équilibré pour les joueurs. Je modifierais donc le calendrier et veillerais à ce que tous les matchs soient pertinents. »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 08:45