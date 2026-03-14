L’ancien joueur britan­nique s’est exprimé chez nos amis de Tennis365 au sujet de la possi­bi­lité de faire joueur les certains matchs des femmes en Grand Chelem en cinq manches. Et selon lui, ce n’est pas vrai­ment la prio­rité du moment.

« D’un point de vue histo­rique et tradi­tionnel, je ne pense pas que nous ayons besoin de faire cela. Les tour­nois du Grand Chelem fonc­tionnent très bien. Il y a beau­coup d’autres chan­ge­ments que j’ap­por­te­rais à ce sport avant de toucher aux tour­nois du Grand Chelem. Il faut revoir le calen­drier. Il faut le rendre plus perti­nent. Je l’ai déjà dit à maintes reprises. Je comprends pour­quoi les Masters 1000 se déroulent désor­mais sur 12 jours, mais je ne pense pas que ce soit idéal pour un calen­drier équi­libré pour les joueurs. Je modi­fie­rais donc le calen­drier et veille­rais à ce que tous les matchs soient pertinents. »