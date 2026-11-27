Alors que la saison 2026 est offi­ciel­le­ment terminée sur le circuit féminin, certains médias ont déjà commencé à se projeter sur l’année prochaine où les enjeux seront nombreux notam­ment concer­nant la place de numéro 1 mondiale ou les tour­nois du Grand Chelem.

Consultant pour Sky Sports et invité à se prononcer entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina sur celle qui rempor­tera le plus de tour­nois majeurs en 2027, Tim Henman n’a pas hésité longtemps.

« Rybakina. Elle est en pleine ascen­sion. C’est dommage qu’elle n’ait pas pu disputer les Finales WTA, mais elle remporte des tour­nois du Grand Chelem et occupe la première place mondiale. Je dis cela aussi parce que la forme et l’attitude de Sabalenka ont baissé cette année. Donc, pour moi, ce sera Rybakina en 2027. »