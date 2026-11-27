Alors que la saison 2026 est officiellement terminée sur le circuit féminin, certains médias ont déjà commencé à se projeter sur l’année prochaine où les enjeux seront nombreux notamment concernant la place de numéro 1 mondiale ou les tournois du Grand Chelem.
Consultant pour Sky Sports et invité à se prononcer entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina sur celle qui remportera le plus de tournois majeurs en 2027, Tim Henman n’a pas hésité longtemps.
« Rybakina. Elle est en pleine ascension. C’est dommage qu’elle n’ait pas pu disputer les Finales WTA, mais elle remporte des tournois du Grand Chelem et occupe la première place mondiale. Je dis cela aussi parce que la forme et l’attitude de Sabalenka ont baissé cette année. Donc, pour moi, ce sera Rybakina en 2027. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.