Timea a vécu une journée très intense ce jeudi à la suite de son annonce le matin de sa retraite. Elle s’est exprimée auprès de nos confrères de Blick.

Elle qui est déjà assez émotive a donc décidé de parler d’amour : « Vous n’imaginez même pas. C’est si émou­vant de lire tous ces témoi­gnages de gens proches et moins proches. Il y a telle­ment de bien­veillance et je trouve cela extrê­me­ment beau. J’ai reçu énor­mé­ment d’amour depuis mon annonce. Et, surtout en ce moment, je trouve qu’il n’y a pas assez d’amour dans ce monde. L’écriture du message pour annoncer la fin n’était pas simple. J’ai au moins fait une dizaine de versions et j’ai passé trois heures à réflé­chir à chaque mot. Je voulais réussir à dire tout ce que je voulais. C’est une page qui se tourne. Certains appellent le départ à la retraite une petite mort et, en un sens, je les comprends »