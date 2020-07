Timea Bacsinszky a donné une interview au journal suisse le matin, dans laquelle elle fait un point sur cette période sans compétition et sur la manière dont elle le vit : « La vie sur le circuit ne me manque pas forcément. Les voyages et le stress de devoir les organiser ne me manquent pas du tout. Par contre l’excitation de la compétition, cette envie d’aller au combat, tout cela me manque vraiment. »

Malgré dix mois sans match, la Suissesse ne perd pas sa passion pour le tennis et veut faire davantage pour ce sport : « C’est l’envie de jouer qui me motive toujours. Si l’envie est là et que mon physique tient, je veux y aller. Alors bien sûr, il y a des frustrations. Comme lorsque j’ai été arrêtée par le confinement alors que je venais de subir une infiltration qui m’avait permis d’encaisser un bloc physique et que je reprenais à fond le tennis. Mais malgré les arrêts ou les douleurs, le plaisir est intact. Quand je me lève, j’ai toujours envie de taper des balles, d’aller courir, d’aligner des intermittents. »