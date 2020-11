Il y a des « pépites » dans l’interview de ce matin de Ion Tiriac dans l’Equipe. Enfin des positionnement plus que des pépites. Il faut dire que Tiriac a un avantage, il n’a besoin de personne, et il peut dire ce qu’il veut. Du coup, quand un sujet ne lui plait pas où qu’il trouve l’idée inefficace il le fait savoir.

Interrogé sur la fusion WTA/ATP, le Roumain a son idée sur ce qu’il est possible ou pas de faire, attention cela ne s’inscrit pas dans le discours ambiant qui est politiquement correct : « C’est une belle idée. Je préfère les femmes, que je trouve plus gracieuses, plus élégantes. La vitesse du jeu est moins importante. Mais la réalité c’est que le tennis féminin ne m’amène pas à moi, organisateur la moitié de ce que m’apporte le tennis masculin. On ne peut pas passer notre temps à financer le tennis féminin. Il y avait beaucoup plus de stars féminines il y a dix ans ou quinze ans »

Voila une analyse qui va faire sourire Simon Halep d’autant que Ion s’occupe de ses intérêts…