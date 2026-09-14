Elena Rybakina n’est jamais rassasiée et c’est aussi à cela qu’on reconnaît les grandes championnes.
Quelques heures après avoir remporté le troisième Grand Chelem de sa carrière, à l’US Open, et être devenue numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière, la joueuse du Kazakstan était l’invitée de l’émission CBS Mornings où elle a été interrogée sur son prochain objectif.
Et Elena n’a pas tergiversé en désignant clairement Roland‐Garros et le Grand Chelem en carrière.
« Cela signifierait tout pour moi, car je pense que c’est un exploit énorme que de remporter les quatre tournois du Grand Chelem sur des surfaces différentes. Je ne sais pas combien de joueuses y sont parvenues (dix, ndlr), mais oui, Roland‐Garros est mon prochain objectif et c’est ce que je vais essayer de réaliser avec mon équipe. Nous allons tout mettre en œuvre au cours des prochaines années pour tenter d’y parvenir. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 18:18