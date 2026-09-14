Elena Rybakina n’est jamais rassa­siée et c’est aussi à cela qu’on recon­naît les grandes championnes.

Quelques heures après avoir remporté le troi­sième Grand Chelem de sa carrière, à l’US Open, et être devenue numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière, la joueuse du Kazakstan était l’in­vitée de l’émis­sion CBS Mornings où elle a été inter­rogée sur son prochain objectif.

Et Elena n’a pas tergi­versé en dési­gnant clai­re­ment Roland‐Garros et le Grand Chelem en carrière.

« Cela signi­fie­rait tout pour moi, car je pense que c’est un exploit énorme que de remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem sur des surfaces diffé­rentes. Je ne sais pas combien de joueuses y sont parve­nues (dix, ndlr), mais oui, Roland‐Garros est mon prochain objectif et c’est ce que je vais essayer de réaliser avec mon équipe. Nous allons tout mettre en œuvre au cours des prochaines années pour tenter d’y parvenir. »