Longtemps blessée et privée de finale depuis près de deux ans, Qinwen Zheng a signé un retour au premier plan, ce dimanche, à l’occasion du WTA 1000 de Pékin.
Opposée à Mirra Andreeva en finale, l’actuelle 54e joueuse mondiale, qui sera 23e ce lundi, a décroché le sixième titre de sa carrière, son premier dans cette catégorie de tournoi, après une très belle victoire, malgré un pourcentage famélique en première balle (seulement 38% de réussite sur l’ensemble de la rencontre) : 7–5, 6–4, en 1h40.
Mais la Chinoise ne s’est pas arrêtée là en prolongeant sa performance jusqu’à pousser la chansonnette lors de la cérémonie de remise des prix, devant un public conquis.
A little post‐victory karaoke from Qinwen 😂🎶#ChinaOpen https://t.co/Y2nEMaJjBT— Tennis Channel (@TennisChannel) October 11, 2026
Et d’après certaines mauvaises langues, la pluie aurait directement fait son apparition sur la capitale chinoise après cette prestation…
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 17:09