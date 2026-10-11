Longtemps blessée et privée de finale depuis près de deux ans, Qinwen Zheng a signé un retour au premier plan, ce dimanche, à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Pékin.

Opposée à Mirra Andreeva en finale, l’ac­tuelle 54e joueuse mondiale, qui sera 23e ce lundi, a décroché le sixième titre de sa carrière, son premier dans cette caté­gorie de tournoi, après une très belle victoire, malgré un pour­cen­tage famé­lique en première balle (seule­ment 38% de réus­site sur l’en­semble de la rencontre) : 7–5, 6–4, en 1h40.

Mais la Chinoise ne s’est pas arrêtée là en prolon­geant sa perfor­mance jusqu’à pousser la chan­son­nette lors de la céré­monie de remise des prix, devant un public conquis.

A little post‐victory karaoke from Qinwen 😂🎶#ChinaOpen https://t.co/Y2nEMaJjBT — Tennis Channel (@TennisChannel) October 11, 2026

Et d’après certaines mauvaises langues, la pluie aurait direc­te­ment fait son appa­ri­tion sur la capi­tale chinoise après cette prestation…