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Titrée chez elle, sur le WTA 1000 de Pékin, Qinwen Zheng impro­vise un karaoké sur le court

Par
Thomas S
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Longtemps blessée et privée de finale depuis près de deux ans, Qinwen Zheng a signé un retour au premier plan, ce dimanche, à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Pékin.

Opposée à Mirra Andreeva en finale, l’ac­tuelle 54e joueuse mondiale, qui sera 23e ce lundi, a décroché le sixième titre de sa carrière, son premier dans cette caté­gorie de tournoi, après une très belle victoire, malgré un pour­cen­tage famé­lique en première balle (seule­ment 38% de réus­site sur l’en­semble de la rencontre) : 7–5, 6–4, en 1h40. 

Mais la Chinoise ne s’est pas arrêtée là en prolon­geant sa perfor­mance jusqu’à pousser la chan­son­nette lors de la céré­monie de remise des prix, devant un public conquis. 

Et d’après certaines mauvaises langues, la pluie aurait direc­te­ment fait son appa­ri­tion sur la capi­tale chinoise après cette prestation…

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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