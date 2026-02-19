Si Tomasz Swiatek, le père d’Iga, est toujours resté très discret dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il a récemment décidé de sortir de sa réserve alors qu’Artur Sostaczko, entraîneur de la joueuse polonaise chez les juniors, était l’invité d’un podcast, Trzeci Serwis, animé par le journaliste, Lechem Sidorem.
Et alors que les deux hommes remettait en cause le rôle de la psychologue de l’actuelle 2e joueuse mondiale, Daria Abramowicz, le papa s’est énervé en commentaire de la vidéo diffusée sur Youtube. Extraits.
« Je ne connais aucun autre cas où un joueur passe jour et nuit avec un psychologue », a déclaré Sostaczko. « Il y a des vacances communes, des matchs, des films. Mais si cela convient à Iga, je ne vais pas la décourager. Les gens doivent comprendre que je peux exprimer mon opinion ou être un peu surpris, mais si cela convient à la joueuse, qui est classée deuxième et qui a déjà été numéro un mondiale, avec six titres du Grand Chelem à son actif, que pouvons‐nous lui offrir ou lui conseiller ? »
Sidorem a alors répondu : « Permettez‐moi de contredire cela. À l’Open d’Australie et à Doha, il n’était pas évident que Daria Abramowicz apportait une aide quelconque. Iga est très nerveuse ; elle ne dispose d’aucun mécanisme qu’elle pourrait mettre en pratique, comme le langage des signes. Le monde commence à voir cet arrangement différemment, avec un regard différent. »
Ce à quoi a sèchement répondu Tomazs Swiatek : « Qu’avez‐vous accompli tous les deux ? Presque rien, occupez‐vous de vos affaires. Vous ne savez rien, vous dormez debout. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 14:14