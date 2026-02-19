AccueilWTATomasz Swiatek, père d'Iga, s'énerve : "Qu'avez-vous accompli ? Presque rien, occupez-vous...
Tomasz Swiatek, père d’Iga, s’énerve : « Qu’avez‐vous accompli ? Presque rien, occupez‐vous de vos affaires. Vous ne savez rien, vous dormez debout »

Si Tomasz Swiatek, le père d’Iga, est toujours resté très discret dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il a récem­ment décidé de sortir de sa réserve alors qu’Artur Sostaczko, entraî­neur de la joueuse polo­naise chez les juniors, était l’in­vité d’un podcast, Trzeci Serwis, animé par le jour­na­liste, Lechem Sidorem.

Et alors que les deux hommes remet­tait en cause le rôle de la psycho­logue de l’ac­tuelle 2e joueuse mondiale, Daria Abramowicz, le papa s’est énervé en commen­taire de la vidéo diffusée sur Youtube. Extraits. 

« Je ne connais aucun autre cas où un joueur passe jour et nuit avec un psycho­logue », a déclaré Sostaczko. « Il y a des vacances communes, des matchs, des films. Mais si cela convient à Iga, je ne vais pas la décou­rager. Les gens doivent comprendre que je peux exprimer mon opinion ou être un peu surpris, mais si cela convient à la joueuse, qui est classée deuxième et qui a déjà été numéro un mondiale, avec six titres du Grand Chelem à son actif, que pouvons‐nous lui offrir ou lui conseiller ? »

Sidorem a alors répondu : « Permettez‐moi de contre­dire cela. À l’Open d’Australie et à Doha, il n’était pas évident que Daria Abramowicz appor­tait une aide quel­conque. Iga est très nerveuse ; elle ne dispose d’aucun méca­nisme qu’elle pour­rait mettre en pratique, comme le langage des signes. Le monde commence à voir cet arran­ge­ment diffé­rem­ment, avec un regard différent. »

Ce à quoi a sèche­ment répondu Tomazs Swiatek : « Qu’avez‐vous accompli tous les deux ? Presque rien, occupez‐vous de vos affaires. Vous ne savez rien, vous dormez debout. »

Publié le jeudi 19 février 2026 à 14:14

