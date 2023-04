Récemment de passage sur le podcast Talk Tennis, la 41e mondiale, Ajla Tomljanovic, actuel­le­ment blessée, a tenu à revenir sur les rumeurs qui circulent depuis quelques temps à propos des rela­tions tendues entre les joueuses sur le circuit. Et d’après l’Australienne, la plupart de ces rumeurs sont fausses.

« C’est vrai qu’il y a une grande stig­ma­ti­sa­tion du circuit féminin sur le fait que nous nous détes­tons toutes. Mais ce n’est pas du tout le cas. Les gens aiment s’ac­cro­cher plus aux choses néga­tives qu’aux bonnes choses qui arrivent, et je peux dire que j’ai trouvé certaines de mes amies les plus proches en tournée. Pas beau­coup, mais vous savez, quelques‐unes. Et je pense que c’est précieux. En fin de compte, vous devez passer du temps avec qui vous êtes le plus heureux et avec qui vous êtes le plus à l’aise. Je suis juste heureuse d’avoir une assez bonne rela­tion avec la plupart des filles sur le circuit. »