De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la Billie Jean King Cup alors que son pays, l’Australie, affronte cette semaine la Slovaquie, Alja Tomljanovic a été inter­rogée sur l’une des attrac­tions de cette saison 2022 : la nouvelle série Netflix sur l’en­vers du tennis professionnel.

Faisant partie des joueuses suivies par la plate­forme améri­caine, à l’instar de son compa­triote Nick Kyrgios chez les hommes, la 33e joueuse mondiale est revenue sur le moment où elle a accepté d’être suivie par les équipes de Netflix pendant une bonne partie de la saison.

« Lorsque cette oppor­tu­nité s’est présentée, j’y ai longue­ment réfléchi. Je pense que ce genre de chose ne fonc­tionne que si vous êtes honnête, si vous êtes vous‐même à 100%. C’est pour­quoi j’ai dû y réflé­chir longue­ment, car j’avais l’im­pres­sion de donner beau­coup d’accès aux caméras. Nous verrons bien. J’ai passé un bon moment, je pense que c’est amusant pour les gens de voir que le circuit n’est pas tout rose tout le temps, et qu’il y a beau­coup de choses qui se passent derrière les lumières que les gens ne peuvent pas voir, ils nous voient seule­ment sur le court et quand nous partons. Je pense que les fans de tennis et les non‐initiés vont beau­coup s’amuser en nous voyant en action. »