Si l’on a toujours aucune nouvelle de l’avancée de sa colla­bo­ra­tion avec Félix Auger‐Aliassime, Toni Nadal est toujours autant présent médiatiquement.

Après avoir avoué du bout des lèvres la supé­rio­rité globale de Novak Djokovic sur son neveu, l’oncle le plus célèbre du circuit s’est égale­ment penchée sur le premier sacre en Grand Chelem de Cori Gauff. Et Toni a décidé de sortir les grands mots pour définir la person­na­lité de la jeune américaine.

« Je suis heureux qu’à force de téna­cité, de travail et d’édu­ca­tion, elle ait pu leur donner raison. Je ne la connais pas person­nel­le­ment, mais en voyant sa célé­bra­tion pleine d’émo­tion et, en même temps, loin de la stri­dence du monde histrio­nique d’au­jourd’hui, elle me semble être une spor­tive très sensée. J’ai égale­ment trouvé très remar­quables ses décla­ra­tions lors de la confé­rence de presse qui a suivi son triomphe, dans lesquelles elle a mini­misé la pres­sion qu’elle subit. Elle a admis que, bien sûr, elle la ressent et que les nerfs normaux l’ac­com­pagnent, mais elle a ajouté qu’elle est consciente de sa situa­tion privi­lé­giée et de sa chance de pouvoir se consa­crer avec succès à ce qu’elle aime tant, contrai­re­ment à tant de personnes qui ont des diffi­cultés à payer leurs factures ou à joindre les deux bouts. Un autre signe de bon sens et de bonne pers­pec­tive, malgré son jeune âge. »