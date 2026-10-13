Emma Raducanu n’est vrai­ment pas épar­gnée par les blessures.

Après avoir été long­temps blessée au niveau du poignet, la Britannique n’a plus refoulé les courts depuis sa défaite en finale du tournoi du Queen’s, le 14 juin dernier.

Victime d’une frac­ture de fatigue à la jambe droite à l’issue de ce tournoi, la lauréate de l’US Open 2021 vient de quitter pour la première fois depuis juillet 2024 le Top 100 mondial.

🚨 OFFICIEL ! Blessée depuis sa finale au Queen’s à la mi‐juin, Emma Raducanu quitte le Top 100 et se retrouve à la 107e place mondiale. 🇬🇧📉La Britannique y était depuis juillet 2024. 🤕 https://t.co/IZ6WNiuIBS — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 12, 2026

Pire, il semble­rait même qu’elle ait d’ores et déjà décidé de mettre un terme à sa saison alors qu’elle n’est inscrite sur un aucun tournoi d’ici la fin de l’année. Une offi­cia­li­sa­tion ne devrait pas tarder à intervenir.