Emma Raducanu n’est vraiment pas épargnée par les blessures.
Après avoir été longtemps blessée au niveau du poignet, la Britannique n’a plus refoulé les courts depuis sa défaite en finale du tournoi du Queen’s, le 14 juin dernier.
Victime d’une fracture de fatigue à la jambe droite à l’issue de ce tournoi, la lauréate de l’US Open 2021 vient de quitter pour la première fois depuis juillet 2024 le Top 100 mondial.
🚨 OFFICIEL ! Blessée depuis sa finale au Queen’s à la mi‐juin, Emma Raducanu quitte le Top 100 et se retrouve à la 107e place mondiale. 🇬🇧📉La Britannique y était depuis juillet 2024. 🤕 https://t.co/IZ6WNiuIBS— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 12, 2026
Pire, il semblerait même qu’elle ait d’ores et déjà décidé de mettre un terme à sa saison alors qu’elle n’est inscrite sur un aucun tournoi d’ici la fin de l’année. Une officialisation ne devrait pas tarder à intervenir.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 12:12