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Toujours absente du circuit, Emma Raducanu s’enfonce…

Par
Thomas S
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Emma Raducanu n’est vrai­ment pas épar­gnée par les blessures.

Après avoir été long­temps blessée au niveau du poignet, la Britannique n’a plus refoulé les courts depuis sa défaite en finale du tournoi du Queen’s, le 14 juin dernier.

Victime d’une frac­ture de fatigue à la jambe droite à l’issue de ce tournoi, la lauréate de l’US Open 2021 vient de quitter pour la première fois depuis juillet 2024 le Top 100 mondial. 

Pire, il semble­rait même qu’elle ait d’ores et déjà décidé de mettre un terme à sa saison alors qu’elle n’est inscrite sur un aucun tournoi d’ici la fin de l’année. Une offi­cia­li­sa­tion ne devrait pas tarder à intervenir. 

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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