Contrainte à l’abandon contre Coco Gauff (à 6–3, 4–6) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin le 1er octobre dernier, Naomi Osaka a dû mettre un terme à saison et manquer des événe­ments qui lui tenaient à coeur.

« Je pensais m’être fait une bles­sure muscu­laire au dos. Mais j’ai passé une IRM à Pékin, et ils m’ont dit que j’avais un disque ‘gonflé’, et aussi une déchi­rure aux abdo­mi­naux. Je m’entraînais à Los Angeles dans le but de jouer à Tokyo, mais j’ai passé une autre IRM et j’ai toujours des lésions. J’ai joué telle­ment de tour­nois cette année, renoncer à celui‐ci (Tokyo) et la BJK Cup a été la déci­sion la plus diffi­cile à prendre », a déclaré la quadruple lauréate en Grand Chelem, désor­mais entraînée par Patrick Mouratoglou, dans des propos rapportés par Tennis Majors.