Après une saison 2025 excep­tion­nelle où elle avait parti­cipé à deux finales de Grand Chelem avant d’at­teindre la 3e place mondiale, Amanda Anisimova a eu moins de réus­site cette année.

Déjà blessée pendant deux mois ce prin­temps, la joueuse améri­cain a annoncé ce lundi son forfait pour le reste de la saison 2026 suite à une nouvelle bles­sure au poignet.

Actuelle 11e joueuse mondiale, elle met donc un terme termine à sa saison avec un bilan plus qu’ho­no­rable de 22 victoires pour 12 défaites malgré l’ab­sence de titre et de finale.

« Je vais mettre un terme à ma saison pour cette année. Je me suis à nouveau blessée au poignet, et je dois m’en occuper. Il est temps de me remettre sur pied, de faire le point, et je vous retrouve tous en 2027 », a écrit Anisimova sur son compte Instagram.