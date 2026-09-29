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Très mauvaise nouvelle pour Amanda Anisimova

Par
Thomas S
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Après une saison 2025 excep­tion­nelle où elle avait parti­cipé à deux finales de Grand Chelem avant d’at­teindre la 3e place mondiale, Amanda Anisimova a eu moins de réus­site cette année. 

Déjà blessée pendant deux mois ce prin­temps, la joueuse améri­cain a annoncé ce lundi son forfait pour le reste de la saison 2026 suite à une nouvelle bles­sure au poignet. 

Actuelle 11e joueuse mondiale, elle met donc un terme termine à sa saison avec un bilan plus qu’ho­no­rable de 22 victoires pour 12 défaites malgré l’ab­sence de titre et de finale. 

« Je vais mettre un terme à ma saison pour cette année. Je me suis à nouveau blessée au poignet, et je dois m’en occuper. Il est temps de me remettre sur pied, de faire le point, et je vous retrouve tous en 2027 », a écrit Anisimova sur son compte Instagram. 

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 09:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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