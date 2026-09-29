Après une saison 2025 exceptionnelle où elle avait participé à deux finales de Grand Chelem avant d’atteindre la 3e place mondiale, Amanda Anisimova a eu moins de réussite cette année.
Déjà blessée pendant deux mois ce printemps, la joueuse américain a annoncé ce lundi son forfait pour le reste de la saison 2026 suite à une nouvelle blessure au poignet.
Actuelle 11e joueuse mondiale, elle met donc un terme termine à sa saison avec un bilan plus qu’honorable de 22 victoires pour 12 défaites malgré l’absence de titre et de finale.
« Je vais mettre un terme à ma saison pour cette année. Je me suis à nouveau blessée au poignet, et je dois m’en occuper. Il est temps de me remettre sur pied, de faire le point, et je vous retrouve tous en 2027 », a écrit Anisimova sur son compte Instagram.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 09:01