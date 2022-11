Entraîneur d’Emma Raducanu le temps de quelques semaines avant de fina­le­ment mettre fin à cette colla­bo­ra­tion compli­quée, Dimitry Tursunov, désor­mais coach de Belinda Bencic, s’est exprimé chez nos confrères de Sportskeeda sur la joueuse britan­nique que certains imaginent comme une sorte d’en­fant gâtée depuis son sacre à l’US Open et les nombreuses solli­ci­ta­tions extérieures.

« Honnêtement, je n’ai pas vu ou senti qu’il y avait beau­coup de choses exté­rieures qui se passaient. Dès le début de la rencontre, Emma s’est montrée très atten­tive. Elle était très travailleuse et je ne l’ai pas vue manquer beau­coup de choses. Je n’ai remarqué aucun aura de diva ou de super­star en elle et je pense qu’elle a très bien géré cette partie. J’ai été très impres­sionné par elle et je ne pour­rais pas être plus heureux de sa façon d’être en tant qu’ath­lète professionnelle. »