L’entraîneur d’Anett Kontaveit, Dimitry Tursunov, a abordé tout un tas de sujets dans une inter­view accordée au site russe Vedomostisport. Il a notam­ment donné son avis sur la période doulou­reuse traversée par Naomi Osaka, touchée menta­le­ment la saison dernière.

« Osaka a été beau­coup exploité ces dernières années. Il me semble qu’elle n’était pas préparée à la respon­sa­bi­lité qui lui incom­bait. Après tout, Osaka était perçue par beau­coup comme une personne très influente lors­qu’il s’agis­sait de faire connaître beau­coup de choses. Au lieu de se retrouver à l’autre bout du monde à faire du parrai­nage, elle avait besoin de s’en­traîner et de se reposer. C’est diffi­cile lorsque vous avez une séance photo ou une réunion obli­ga­toire avec un sponsor au lieu de vous remettre de votre dernière défaite. Elle a l’im­pres­sion de se noyer et sa carrière devient très diffi­cile. Elle a refusé d’être inter­viewée à Roland Garros, mais la présence aux médias fait partie de la respon­sa­bi­lité des joueurs. Elle a montré qu’il lui est très diffi­cile de s’ou­vrir aux jour­na­listes », a estimé Dimitry Tursunov.

A noter que Naomi Osaka s’est envolée pour l’Australie. Il n’a plus joué depuis l’US Open début septembre.