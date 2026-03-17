Grand connais­seur du circuit féminin pour avoir entraîné plusieurs joueuses et cham­pionnes comme Aryna Sabalenka, Belinda Bencic, Anett Kontaveit ou encore Emma Raducanu, Dimitry Tursunov, ex‐20e joueur mondial, s’est récem­ment exprimé, via son compte Telegram, sur la mauvaise période que travers actuel­le­ment Iga Swiatek, qui n’a pas dépassé les quarts de finale sur ses trois tour­nois disputés en 2026.

Et pour le Russe, c’est assez inquié­tant d’au­tant qu’il ne voit pas des signes d’amélioration.

« Il est peu probable qu’elle parvienne à sortir de cette mauvaise passe. On ne parle même pas de revenir en tête du clas­se­ment WTA. On parle de rester dans le top 5. De combien d’autres signaux d’alerte Iga – qui occupe actuel­le­ment la 10e au clas­se­ment de la Race – a‑t‐elle besoin ? Je ne me souviens pas l’avoir jamais vue sous une telle pres­sion au cours de sa carrière ou lors de ses tour­nois sur terre battue. »