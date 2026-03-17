Grand connaisseur du circuit féminin pour avoir entraîné plusieurs joueuses et championnes comme Aryna Sabalenka, Belinda Bencic, Anett Kontaveit ou encore Emma Raducanu, Dimitry Tursunov, ex‐20e joueur mondial, s’est récemment exprimé, via son compte Telegram, sur la mauvaise période que travers actuellement Iga Swiatek, qui n’a pas dépassé les quarts de finale sur ses trois tournois disputés en 2026.
Et pour le Russe, c’est assez inquiétant d’autant qu’il ne voit pas des signes d’amélioration.
« Il est peu probable qu’elle parvienne à sortir de cette mauvaise passe. On ne parle même pas de revenir en tête du classement WTA. On parle de rester dans le top 5. De combien d’autres signaux d’alerte Iga – qui occupe actuellement la 10e au classement de la Race – a‑t‐elle besoin ? Je ne me souviens pas l’avoir jamais vue sous une telle pression au cours de sa carrière ou lors de ses tournois sur terre battue. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 15:15