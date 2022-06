Il ne fait pas bon d’être un citoyen russe lambda depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Dimitry Tursunov semble bien placé pour en attester.

Coach de la nouvelle 2e joueuse mondiale, Anett Kontaveit, avec qui il a réalisé un travail remar­quable depuis le début de leur colla­bo­ra­tion en juillet dernier (cinq titres et une parti­ci­pa­tion au Masters), l’en­traî­neur russe vient d’être démis de ses fonc­tions par l’Estonienne à cause ds compli­ca­tions liées à sa nationalité.

C’est Kontaveit en personne qui a expliqué les raisons de cette rupture lors d’une confé­rence de presse orga­nisée à Tallinn. « Tout d’abord, je voudrais le remer­cier pour tout ce temps, pour cette étape marquée par tant de succès et de bonne rela­tion entre nous deux, je suis vrai­ment très recon­nais­sante. La raison pour laquelle nous avons pris cette déci­sion est qu’il a un passe­port russe, donc en ce moment, il nous est très diffi­cile d’ob­tenir des visas pour voyager. Même si nous le voulions, il ne pour­rait pas m’ac­com­pa­gner dans de nombreux tour­nois et, pour le moment, je sens que j’ai encore besoin d’une personne à mes côtés qui ne me pose pas ce genre de problèmes pratiques. »