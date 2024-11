Le cas d’Iga Swiatek, suspendue un mois suite à un contrôle positif en août dernier, commence à faire l’objet de nombreuses railleries.

Alors que toute l’af­faire a été passée sous silence avant ce jeudi 28 novembre, certains s’in­ter­rogent sur l’équité de la lutte anti­do­page quand d’autres comme Simona Halep ont dû se battre pendant des années afin de prouver leur inno­cence pour des cas simi­laires de contaminations.

Réagissant à ce sujet sur son compte Twitter, Bastien Fazincani, entraî­neur bien connu de la WTA, a fait preuve de beau­coup d’ironie pour « soutenir » la Polonaise.

Oooooh poor Iga….

1 month suspen­sion, so unfair, so tough…

Starting right after the BJK Cup and ending right before the AO swing.

Basically being suspended during vaca­tions 👌👍

We send you a lot of support Iga for this diffi­cult times you are going through !!#equity #fake pic.twitter.com/dWNMZscCsI