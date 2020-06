Et si Jelena Jankovic revenait sur le circuit ? La Serbe, qui n’avait plus disputé un match depuis sa défaite au premier tour de l’US Open 2017 face à Petra Kvitova, a disputé un double mixte à Belgrade avec Novak Djokovic en marge du lancement de l’Adria Tour. « C’est la première fois que je tiens une raquette de tennis depuis très longtemps et j’étais aussi heureuse qu’un enfant dans un magasin de bonbons, a confié la native de Belgrade comme le rapporte Reuters. C’était comme la toute première fois. J’ai été mise à l’écart à cause d’une blessure au dos qui a non seulement entravé ma carrière, mais qui était si grave que je ne pouvais ni marcher, ni dormir. Maintenant, je suis complètement remise, mais je ne sais pas si c’est un retour. La porte est ouverte, je n’ai jamais officiellement pris ma retraite, mais je vis une vie différente maintenant. »

« La porte est ouverte, je n’ai jamais officiellement pris ma retraite, mais je vis une vie différente maintenant »

Aujourd’hui âgée de 35 ans et lauréate de 16 titres sur le circuit dont Indian Wells en 2010, Jelena Jankovic a terminé la saison 2008 à la première place mondiale. Demi-finaliste à Melbourne (2008), à Roland-Garros (2007, 2008 et 2010) et finaliste à l’US Open (2008), elle reste comme l’une des numéros 1 mondiales à ne jamais avoir remporté un Grand Chelem. Ce premier match depuis presque trois ans va-t-elle l’inciter à imiter Kim Clijsters pour tenter un come-back sur le circuit ? « C’était incroyable, mais faire un retour sur le circuit est une chose très différente et un processus minutieux. » Affaire à suivre…