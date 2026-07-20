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Un coup dur de plus pour Paula Badosa…

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’elle tentait de soulever un deuxième trophée consé­cutif après son titre à Bastad, Paula Badosa a dû jeter l’éponge. 

L’Espagnole a été contrainte à l’abandon en finale WTA 250 de Iasi (en Roumanie), alors qu’elle était menée 6–4, 4–0 par l’Égyptienne Mayar Sherif, qui remporte elle son deuxième titre sur le circuit principal. 

Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa montre à chaque que son corps le lui permet qu’elle est une très grande joueuse. 

Si elle va faire son retour dans le top 100, Paula Badosa subit malheu­reu­se­ment un nouveau coup d’arrêt…

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 12:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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