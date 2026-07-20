Alors qu’elle tentait de soulever un deuxième trophée consé­cutif après son titre à Bastad, Paula Badosa a dû jeter l’éponge.

L’Espagnole a été contrainte à l’abandon en finale WTA 250 de Iasi (en Roumanie), alors qu’elle était menée 6–4, 4–0 par l’Égyptienne Mayar Sherif, qui remporte elle son deuxième titre sur le circuit principal.

Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa montre à chaque que son corps le lui permet qu’elle est une très grande joueuse.

Champion in Iasi ! 🏆



Mayar Sherif claims the title in Iasi, with Badosa forced to retire in the final. #UniCreditIasiOpen pic.twitter.com/5FjmkDju3l — wta (@WTA) July 20, 2026

Si elle va faire son retour dans le top 100, Paula Badosa subit malheu­reu­se­ment un nouveau coup d’arrêt…