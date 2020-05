En ce 16 mai 2020, Gabriela Sabatini fête ses 50 ans. Un demi-siècle pour une joueuse qui a marqué la fin des années 1980 avec un titre à l’US Open en 1990 et un total de 27 titres. L’Argentine, qui a été troisième mondiale, a été finaliste à l’US Open 1988, Wimbledon 1991 et aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Pour fêter ses 50 ans, on se replonge dans sa victoire new-yorkaise en 1990 face à Steffi Graf (6-2, 7-6(4)).