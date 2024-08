Une saison galère pour Ons Jabeur. Toujours blessée à l’épaule, la triple fina­liste en Grand Chelem a dû déclarer pour l’US Open (26 août au 8 septembre). Elle a annoncé la mauvaise nouvelle sur Instagram.

« Chers tous, je suis vrai­ment triste d’an­noncer que mon épaule ne se réta­blira pas à temps pour l’US Open. Je pense que je dois me donner à 100 % et aujourd’hui, ce n’est pas encore possible. La vie a des hauts et des bas, mais parfois, dans les moments très néga­tifs, nous devons tous trouver le positif. Cette année a été très diffi­cile pour moi, mais je sais que quelque part la lumière est là. Je garde le sourire, comme toujours, parce que je suis recon­nais­sante pour ma vie, ma famille, mes spon­sors et les fans qui m’ont toujours soutenue. Je suis toujours recon­nais­sante pour le soutien incon­di­tionnel que vous m’ap­portez. Si vous lisez ce message et voulez me souhaiter un prompt réta­blis­se­ment, je l’ap­précie vrai­ment et je le chéris, et si vous êtes ici pour remettre en ques­tion mes choix et mon équipe, veuillez trouver un peu de bonté dans votre cœur parce que vous ne savez pas ce que j’ai enduré pendant toutes ces années. Je vous promets qu’une fois que j’aurai retrouvé mes forces, je revien­drai plus forte. »