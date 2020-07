Quatre mois après sa séparation avec Jens Gerlach, Julia Görges s’entraîne avec un nouveau coach. L’Allemande travaille désormais avec le Néerlandais Raemon Sluiter, qui l’accompagnera pour le tournoi d’exhibition à Berlin la semaine prochaine. « Nous nous sommes d’abord mis d’accord sur une phase de test. Nous avons travaillé ensemble pendant trois jours début juin et nous sommes avec lui aux Pays-Bas depuis dix jours maintenant. Ce n’est pas assez de temps pour faire un bilan complet. Nous voulons voir comment les choses se passent à Berlin et ensuite décider de la marche à suivre. Mais j’aime son style. Il est très factuel et constructif », a-t-elle déclaré à Bild. Sluiter est un ancien joueur professionnel, qui était l’entraîneur de Kiki Bertens depuis 2015.