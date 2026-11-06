C’est l’affaire qui a secoué le circuit WTA hier. Alors qu’elle participait à une séance d’entraînement, Jessica Pegula a vivement critiqué l’attitude de Mirra Andreeva, estimant notamment que la jeune Russe ne se comportait pas comme une adulte.
Problème : cette conversation privée était en réalité diffusée en direct sur YouTube. Les fans de tennis se sont rapidement emparés de la séquence, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, au point que la WTA a fini par supprimer les vidéos concernées.
Face à l’ampleur prise par cette polémique, un représentant de Jessica Pegula, qui n’a pas souhaité s’exprimer personnellement sur le sujet, a tenu à clarifier la situation, assurant que l’Américaine avait présenté ses excuses aux personnes concernées.
« Un représentant de Jessica Pegula a déclaré que la joueuse n’avait absolument aucune idée que sa conversation avec Mark était diffusée en direct et qu’elle ne s’attendait certainement pas à ce qu’une discussion privée, tenue pendant un entraînement, soit rendue publique. Il a également précisé que Jessica Pegula avait directement contacté les personnes concernées pour leur présenter ses excuses »
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 10:17