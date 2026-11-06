C’est l’af­faire qui a secoué le circuit WTA hier. Alors qu’elle parti­ci­pait à une séance d’en­traî­ne­ment, Jessica Pegula a vive­ment critiqué l’at­ti­tude de Mirra Andreeva, esti­mant notam­ment que la jeune Russe ne se compor­tait pas comme une adulte.

Problème : cette conver­sa­tion privée était en réalité diffusée en direct sur YouTube. Les fans de tennis se sont rapi­de­ment emparés de la séquence, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, au point que la WTA a fini par supprimer les vidéos concernées.

Face à l’am­pleur prise par cette polé­mique, un repré­sen­tant de Jessica Pegula, qui n’a pas souhaité s’ex­primer person­nel­le­ment sur le sujet, a tenu à clari­fier la situa­tion, assu­rant que l’Américaine avait présenté ses excuses aux personnes concernées.

« Un repré­sen­tant de Jessica Pegula a déclaré que la joueuse n’avait abso­lu­ment aucune idée que sa conver­sa­tion avec Mark était diffusée en direct et qu’elle ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à ce qu’une discus­sion privée, tenue pendant un entraî­ne­ment, soit rendue publique. Il a égale­ment précisé que Jessica Pegula avait direc­te­ment contacté les personnes concer­nées pour leur présenter ses excuses »