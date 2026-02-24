En grande difficulté dans sa carrière à cause notamment de blessures à répétition, Sloane Stephens, lauréate de l’US Open 2017 et actuelle 775e joueuse mondiale, a annoncé il y a quelques heures son divorce.
Mariée depuis quatre ans à l’ancien footballeur professionnel, Jozy Altidore, la joueuse américaine, qui s’est retirée dans la foulée du tournoi de Merida, au Mexique, s’est exprimée au sujet de cette séparation dans une story diffusée sur son compte Instagram.
« Jozy et moi avons décidé de mettre fin à notre mariage. C’est avec sérénité que je traverse cette transition dans le respect mutuel et je vous prie de respecter ma vie privée pendant cette période. Merci pour votre amour, votre compréhension et votre soutien continu. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 16:36