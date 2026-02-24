En grande diffi­culté dans sa carrière à cause notam­ment de bles­sures à répé­ti­tion, Sloane Stephens, lauréate de l’US Open 2017 et actuelle 775e joueuse mondiale, a annoncé il y a quelques heures son divorce.

Mariée depuis quatre ans à l’an­cien foot­bal­leur profes­sionnel, Jozy Altidore, la joueuse améri­caine, qui s’est retirée dans la foulée du tournoi de Merida, au Mexique, s’est exprimée au sujet de cette sépa­ra­tion dans une story diffusée sur son compte Instagram.

« Jozy et moi avons décidé de mettre fin à notre mariage. C’est avec séré­nité que je traverse cette tran­si­tion dans le respect mutuel et je vous prie de respecter ma vie privée pendant cette période. Merci pour votre amour, votre compré­hen­sion et votre soutien continu. »