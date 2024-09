Contrainte de mettre un terme sa sa carrière en juillet 2023 à Wimbledon, à seule­ment 27 ans en raison d’une grave bles­sure au dos, l’Estonienne Anett Kontaveit a annoncé une heureuse nouvelle un an et deux mois plus tard.

L’ex‐deuxième joueuse mondiale, désor­mais âgée de 28 ans, a en effet donné nais­sance à son premier enfant, un petit garçon nommé Léon.

Anett Kontaveit is a mum ! ❤️ pic.twitter.com/KtkEurQWod — Mario Boccardi (@marioboc17) September 16, 2024

Un bébé de plus dans la grande famille du tennis.