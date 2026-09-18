Taylor Townsend avait réalisé un très bel US Open avant de tomber sur un os en la personne d’Aryna Sabalenka, qui ne lui avait laissé que très peu de chances.

Engagée cette semaine au tournoi de Guadalajara, au Mexique, l’Américaine avait parfai­te­ment lancé son tournoi en rempor­tant son premier tour face à Tatjana Maria en trois sets (6−7, 6–3, 6–2).

Malheureusement pour elle, la suite a été beau­coup plus compli­quée. Townsend a dû être hospi­ta­lisée en urgence pour subir une inter­ven­tion chirur­gi­cale, ce qui l’a contrainte à déclarer forfait pour la suite du tournoi, comme elle l’a annoncé à ses fans sur les réseaux sociaux.

« Cela fait main­te­nant plus de 36 heures. Pas de nour­ri­ture. J’ai enfin pu boire quelque chose, mais main­te­nant je vais juste dispa­raître dans ce lit. Vous voyez cette fente là‐bas ? Je vais simple­ment tomber dedans. Mon petit garçon m’a dit de montrer mes muscles et d’être forte… alors c’est ce que je vais faire » a déclaré Taylor Townsend.