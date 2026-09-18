Taylor Townsend avait réalisé un très bel US Open avant de tomber sur un os en la personne d’Aryna Sabalenka, qui ne lui avait laissé que très peu de chances.
Engagée cette semaine au tournoi de Guadalajara, au Mexique, l’Américaine avait parfaitement lancé son tournoi en remportant son premier tour face à Tatjana Maria en trois sets (6−7, 6–3, 6–2).
Malheureusement pour elle, la suite a été beaucoup plus compliquée. Townsend a dû être hospitalisée en urgence pour subir une intervention chirurgicale, ce qui l’a contrainte à déclarer forfait pour la suite du tournoi, comme elle l’a annoncé à ses fans sur les réseaux sociaux.
« Cela fait maintenant plus de 36 heures. Pas de nourriture. J’ai enfin pu boire quelque chose, mais maintenant je vais juste disparaître dans ce lit. Vous voyez cette fente là‐bas ? Je vais simplement tomber dedans. Mon petit garçon m’a dit de montrer mes muscles et d’être forte… alors c’est ce que je vais faire » a déclaré Taylor Townsend.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 18:20