Actuelle 44e joueuse mondiale et contrainte à l’abandon dès le troi­sième point de son deuxième tour à l’US Open, Karolina Pliskova a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle avait subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale au niveau des tendons de sa cheville gauche.

Sans préciser la durée de son absence, la Tchèque et ancienne numéro 1 mondiale espère en tout cas revenir le plus vite possible.

« Je suis heureuse de vous annoncer que j’ai subi avec succès une inter­ven­tion chirur­gi­cale sur les tendons de ma cheville gauche. Je ferai tout mon possible pour revenir sur les courts de tennis dès que possible, mais la santé passe toujours avant tout. Un grand merci à l’équipe médi­cale pour ses excel­lents soins et à vous tous pour votre soutien », a écrit la joueuse âgée de 32 ans.