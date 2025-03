Marketa Voudrousova ne s’en sort pas.

En souf­france au niveau de l’épaule depuis quelques temps, la joueuse tchèque, lauréate de l’édi­tion 2023 de Wimbledon, a pris une déci­sion radi­cale en déci­dant de faire une pause de plusieurs mois avec le circuit afin de se réta­blir totalement.

Actuellement classée au 45e rang mondial, Vondrousova va perdre de précieux points mais la prio­rité est ailleurs comme elle l’a précisé sur son compte Instagram.

« Je vais à nouveau me mettre en retrait des courts. Je souffre toujours d’une bles­sure à l’épaule. Même si ce n’est pas facile, j’ai main­te­nant quelques mois d’en­traî­ne­ment intensif et de réédu­ca­tion pour soigner mon bras. La patience et le temps sont mes prio­rités en ce moment, mais je crois que tout cela en vaudra la peine. J’espère donc revenir bientôt sur le court. Merci à tous pour votre soutien. »