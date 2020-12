La joueuse croate a choisi en fin de saison de travailler avec le coach tricolore et breton Sam Sumyk. Pour l’instant, les résultats n’ont pas été au rendez-vous mais Donna n’est pas inquiète, bien au contraire. Elle s’est exprimée sur un media croate. : « C’est vrai que si l’on se contente de regarder mes résultats depuis que je travaille avec Sam, on peut penser que cela ne fonctionne pas. Personnellement, je pense l’inverse, et je sais que le travail que l’on produit va porter ses fruits. L’expérience de Sam est importante, et je suis persuadé que je vais progresser d’autant qu’il a déjà réalisé ce type de challenge avec d’autres joueurs du tour. Avec Sam, je vais attendre mes objectifs, je le sais », voila une confession qui fera plaisir à Sam. Il est quelques fois très utile que la joueuse ait foi dans son entraineur à ce point là.