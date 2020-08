Donna Vekic a été sincère.

Même si la WTA a tout fait pour que le tournoi se passe bien à Palerme.

Les joueuses ne sont pas dans une bulle.

La joueuse croate a donc expliqué qu’elle faisait attention mais qu’elle avait aussi profiter de la « Sicile »

Comme en plus, elle a posté une photo sur son compte Instagram, les critiques ont très vite fait leur apparition l’accusant d’être « inconsciente ».

De son côté, la Croate ne s’est pas démontée. Elle assume complètement son comportement que certains accusent d’être « criminel »

Elle s’est même engagée à changer et phone même une réglementation très dure : « J’espère qu’à New York, il y aura effectivement des amendes et si tout le monde respecte cela et que cela a du sens, alors je suis tout à fait pour. »