Contrairement à sa soeur, Serena, qui, sauf surprise, a défi­ni­ti­ve­ment mis un terme à sa carrière lors du dernier US Open, Venus Williams n’a elle pas encore dit son dernier mot. Si elle n’a plus joué non plus depuis sa défaite au 1er tour à Flushing Meadows le 30 août dernier, la légende améri­caine de 42 ans s’est exprimé au sujet de son avenir sur sa chaine Youtube.

« J’ai beau­coup joué au tennis ces derniers temps. Beaucoup de gens m’ont demandé… ‘vas‐tu rejouer ?’ J’aime le tennis et j’aimerais rejouer et je vous ferai savoir exac­te­ment quand ! », a déclaré la septuple lauréate en Grand Chelem.