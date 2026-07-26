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Venus Williams enrage contre Maya Joint, vain­queur de sa soeur Serena à Wimbledon : « Parfois, on affronte des joueuses qui sont au sommet de leur forme, mais qui ne semblent pas parvenir à main­tenir ce niveau par la suite »

Par
Thomas S
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Présente ce dimanche en confé­rence de presse à Washington avant ses débyts en simple où elle aura fort à faire face à Potapova, Venus Williams a été invitée à revenir sur la défaite de sa soeur, Serena, au premier tour de Wimbledon à l’oc­ca­sion de son grand retour sur les courts.

Et l’Américaine de 46 ans a estimé que l’Australienne avait surjoué face à sa soeurette.

« Elle a livré une perfor­mance excep­tion­nelle lors de ce match. Je trouve que son niveau était vrai­ment extra­or­di­naire. C’était vrai­ment de la malchance. Parfois, on affronte des joueuses qui sont au sommet de leur forme, mais qui ne semblent pas parvenir à main­tenir ce niveau par la suite. Il faudra lui demander ce qu’elle compte faire ensuite, mais elle a l’air en pleine forme. »

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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