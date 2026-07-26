Présente ce dimanche en confé­rence de presse à Washington avant ses débyts en simple où elle aura fort à faire face à Potapova, Venus Williams a été invitée à revenir sur la défaite de sa soeur, Serena, au premier tour de Wimbledon à l’oc­ca­sion de son grand retour sur les courts.

Et l’Américaine de 46 ans a estimé que l’Australienne avait surjoué face à sa soeurette.

« Elle a livré une perfor­mance excep­tion­nelle lors de ce match. Je trouve que son niveau était vrai­ment extra­or­di­naire. C’était vrai­ment de la malchance. Parfois, on affronte des joueuses qui sont au sommet de leur forme, mais qui ne semblent pas parvenir à main­tenir ce niveau par la suite. Il faudra lui demander ce qu’elle compte faire ensuite, mais elle a l’air en pleine forme. »