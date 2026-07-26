Présente ce dimanche en conférence de presse à Washington avant ses débyts en simple où elle aura fort à faire face à Potapova, Venus Williams a été invitée à revenir sur la défaite de sa soeur, Serena, au premier tour de Wimbledon à l’occasion de son grand retour sur les courts.
Et l’Américaine de 46 ans a estimé que l’Australienne avait surjoué face à sa soeurette.
« Elle a livré une performance exceptionnelle lors de ce match. Je trouve que son niveau était vraiment extraordinaire. C’était vraiment de la malchance. Parfois, on affronte des joueuses qui sont au sommet de leur forme, mais qui ne semblent pas parvenir à maintenir ce niveau par la suite. Il faudra lui demander ce qu’elle compte faire ensuite, mais elle a l’air en pleine forme. »
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 17:39