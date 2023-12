Victime d’une chute lors de son duel au premier tour à Wimbledon contre Elina Svitolina, Venus Williams a parti­cipé à la tournée améri­caine malgré une douleur au genou, avant de prendre enfin plusieurs mois de repos. L’Américaine de 43 ans n’a toujours pas dit son dernier mot et révèle vouloir revenir pour Indian Wells.

« Je ne voulais pas rater l’US Open, j’y suis parvenu mais ce n’est certai­ne­ment pas ma meilleure perfor­mance. J’ai ensuite décidé de ne plus jouer le reste de l’année et de simple­ment laisser à mon genou une chance de guérir. Et environ quatre semaines après l’US Open, je me suis levé un matin, je me souviens que c’était un dimanche, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu ! Je n’ai pas mal’. Pour mon retour, je vise mars, c’est à ce moment‐là que les tour­nois reviennent aux États‐Unis », a déclaré la septuple lauréate en Grand Chelem dans des propos rapportés par Eurosport UK.