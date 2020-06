C’est l’une des plus grandes icônes du tennis mondial qui fête ses 40 ans en ce 17 juin 2020 : il s’agit de Venus Williams ! L’aînée des soeurs Williams n’a toujours pas envie de ranger ses raquettes et reste encore sur le circuit. En attendant, elle possède l’un des plus beaux palmarès du tennis moderne avec sept titres du Grand Chelem (cinq Wimbledon et deux US Open) pour un total de 49 titres. Elle a également obtenu quatre titres olympiques, un en simple à Sydney en 2000 et trois en double avec sa soeur Serena (en 2000, 2008 et 2012). En guise de cadeau d’anniversaire, retour sur son dernier titre du Grand Chelem obtenu à Wimbledon en 2008 face à sa soeur Serena…